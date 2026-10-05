Een groot deel van de Amerikaanse film- en televisieproducties wordt niet langer in de Verenigde Staten gemaakt. Grote Hollywoodvakbonden waarschuwen in een nieuw onderzoek dat de Amerikaanse film- en tv-industrie terrein blijft verliezen als er niet wordt ingegrepen.

In 1999 werd nog 74 procent van de productie-uitgaven van grote Amerikaanse studio's aan films besteed aan producties die geheel of gedeeltelijk in de Verenigde Staten werden opgenomen. In 2024 was dat aandeel gedaald naar 42 procent. Bij televisie daalde het aandeel in dezelfde periode van 94 naar 64 procent.

Ook steeds minder Amerikaanse cast- en crewleden werken daardoor aan grote producties die in eigen land worden opgenomen. Volgens de vakbonden dreigen de Verenigde Staten zonder maatregelen verder terrein te verliezen en daarmee ook banen in de sector.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van onder meer acteursvakbond SAG-AFTRA en de vakbonden voor regisseurs en scenarioschrijvers DGA en WGA. Verschillende grote Hollywoodstudio's weken de afgelopen jaren voor producties uit naar andere landen. Zo werden films als Barbie en Wicked grotendeels buiten de Verenigde Staten opgenomen.