Staatspersbureau: Israëlische drone-aanval in Zuid-Libanon

BEIROET (ANP/RTR) - Een Israëlische drone heeft zaterdag een gebied rond Nabatieh in Zuid-Libanon getroffen, zo meldt het Libanese staatspersbureau NNA.

De gemelde aanval vond plaats een dag nadat Israël en Libanon een door de VS bemiddelde veiligheidsovereenkomst hebben ondertekend die een einde moet maken aan de oorlog tussen Israël en terreurbeweging Hezbollah. Een van de uitkomsten van de deal is dat Israëlische troepen zich moeten gaan terugtrekken uit Libanon.

Al Jazeera schrijft op gezag van het Libanese persbureau dat een kruispunt bij een amusementspark is getroffen. Er zijn geen meldingen bekend over slachtoffers of schade.