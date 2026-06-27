K3-zangeres Hanne Verbruggen weet niet of ze tweede kind wil

K3-zangeres Hanne Verbruggen twijfelt of ze nog een keer moeder zou willen worden. "Ik moet zeggen: ik zei altijd nee. Maar misschien wel, ik weet het niet", vertelt ze in een interview met de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws.

De 32-jarige Verbruggen heeft al een zoontje van 3 jaar en vindt het "heel fijn" dat die al wat groter is. "Dus ik vind het een moeilijke stap. Het is heel lang zoeken naar de juiste work-lifebalance, dat vind ik echt een pittige uitdaging. En daarom denk ik soms: ga ik nu alles weggooien nu het zo goed gaat?"

Collega Marthe De Pillecyn is momenteel in verwachting van haar tweede baby. Zij wordt momenteel tijdelijk vervangen door oud-K3-zangeres Klaasje Meijer.