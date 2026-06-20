Stafchef Zelensky geeft na diplomatieke rel Poolse medaille terug

KYIV (ANP/RTR/DPA) - De stafchef van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky doet uit protest afstand van een Poolse staatsonderscheiding. Hij maakte dat bekend nadat de nationalistische president van Polen had besloten Zelensky een hoge onderscheiding te ontnemen.

Polen en Oekraïne werken nauw samen, maar er is ruzie over de naam van een Oekraïense legereenheid. Die is vernoemd naar een nationalistisch-separatistische groep die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog verzette tegen de Sovjet-Unie, maar ook gruweldaden tegen Poolse burgers wordt verweten.

De Poolse president Karol Nawrocki besloot Zelensky daarom de Orde van de Witte Adelaar af te nemen. De stafchef van de Oekraïense president noemde dat besluit een onvriendelijk gebaar en een cadeau voor Rusland.

"Onze landen hebben een langdurige band met zowel heroïsche als tragische bladzijden in de geschiedenis", aldus stafchef Kyrylo Boedanov op sociale media. Dat zou volgens hem vooral aanleiding moeten zijn voor "diepe reflectie".