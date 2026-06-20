Prinses Catherine blikt in essay terug op reis naar Italië

Prinses Catherine heeft in een essay op de website van het Centre for Early Childhood teruggeblikt op haar reis naar Italië, vorige maand. De vrouw van de Britse prins William leerde in Reggio Emilia meer over onderwijs aan jonge kinderen en uit in het artikel onder meer haar zorgen over "een steeds meer gedigitaliseerde wereld".

"In een steeds meer gedigitaliseerde wereld, waar een groot deel van ons leven via schermen verloopt, is de behoefte aan oprechte menselijke verbinding groter dan ooit. Velen van ons verlangen ernaar om weer in contact te komen met onszelf, met anderen en met de natuur", schrijft Catherine, die gelooft dat "verbinding ons aardt". "Het brengt ons terug naar ons zelfbewustzijn, naar het huidige moment, naar wat echt en voelbaar is in plaats van abstract en afstandelijk."

De prinses, die zich al jaren inzet voor onderzoek naar de vroege ontwikkeling van kinderen, schrijft dat "een gezonde sociale en emotionele ontwikkeling wordt gevormd door relaties met mensen en plaatsen". Voor kinderen is de natuur "een van de meest inspirerende omgevingen" om begrip en eigenwaarde te ontdekken. Ook creativiteit is belangrijk, zegt ze. "Tekenen, knutselen, dansen en spelen helpen hen ervaringen en emoties te verwerken op een manier die natuurlijk aanvoelt, waardoor zelfvertrouwen, veerkracht, nieuwsgierigheid en wederzijds begrip worden bevorderd."

Liefde

Ze schrijft dat een ouder in Italië haar vroeg wat ouders moeten doen als ze maar één ding konden doen voor een gezonde ontwikkeling van hun kinderen. "Mijn antwoord is simpel: liefde prioriteit geven. Ik heb het niet over overdreven sentimentele en romantische gebaren, maar over stille, onvoorwaardelijke liefde, gebaseerd op tijd en geduld: de vreugde die je vindt in gewone dingen; de alledaagse magie van het leven zelf", aldus Catherine.

De reis naar Reggio Emilia was haar eerste buitenlandse werkbezoek sinds de prinses werd behandeld voor kanker. Samen met William heeft Catherine drie kinderen: George (12), Charlotte (11) en Louis (8). Centre for Early Childhood deelt bij het essay een aantal nog niet eerder gepubliceerde foto's van de werkreis.