STARBASE (ANP/DPA) - De vijftiende testvlucht van de Starship-raket van het bedrijf SpaceX is succesvol in een baan om de aarde gebracht, maar incasseerde wel een tegenslag. De onderste trap van de raket kwam in zee terecht en vatte vlam.

Het was de bedoeling dat deze door de lanceertoren werd opgevangen. Het bedrijf, eigendom van techmiljardair Elon Musk, hoopte voor het eerst beide trappen van de raket op te vangen met behulp van mechanische armen aan de lanceertoren.

De onderste trap, de Super Heavy booster, maakte echter een gecontroleerde landing in de Golf van Mexico, kort na de lancering vanaf de Starbase-locatie in Texas.

Veertien rondjes

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak was van de mislukte poging. De bovenste trap bereikte na de afscheiding van de booster een baan om de aarde en zette daar satellieten uit voor Musks internetdienst Starlink.

De verwachting is dat het ruimtevaartuig in ongeveer 24 uur tijd zo'n veertien rondjes om de aarde zal maken, alvorens terug te keren naar de lanceerlocatie.