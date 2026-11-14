Jan Keizer vindt het een hele stap dat hij tegenwoordig een rollator nodig heeft om buiten te komen. "Dan denk je, ik ben toch geen oude man? Maar ja, dat ben ik natuurlijk wel", zegt de voormalig BZN-zanger zaterdag in De Telegraaf-bijlage Vrij.

De 77-jarige Keizer, die al jaren uitgezaaide prostaatkanker heeft, zette zich eroverheen, omdat hij anders helemaal nergens meer komt. "Ik ben al twee jaar niet op De Dijk hier geweest. Ze hebben van alles verbouwd en ik heb het nog helemaal niet gezien. Binnenkort krijg ik een scootmobiel. Nog zo'n stap waar je je aan over moet geven. Ik heb gelijk maar de mooiste besteld, met vijf wielen. Die kun je ook heel makkelijk inparkeren." Volgens Keizer is het een beetje "alsof je een nieuwe auto koopt". "Nu kijk ik er ook wel naar uit, want het gaat veel meer vrijheid geven."

De zanger denkt soms na over de dood, maar weigert om bij de pakken neer te zitten. Hij kijkt liever naar wat nog wel gaat. "We praten gewoon liever over leuke dingen en zijn zelfs alweer voorzichtig vakantieplannen aan het maken. Ik heb een heel klein elektrisch apparaatje gekocht, een soort opvouwbare kruising tussen een step en een rollator. Een uitkomst, want die kun je meenemen op reis. En zo wordt mijn wereld steeds weer een beetje groter."