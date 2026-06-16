Stevig laatste debat voor stemming terugkeerregeling asielzoekers

STRAATSBURG (ANP) - Voor- en tegenstanders in het Europees Parlement van nieuwe EU-terugkeerregels voor afgewezen asielzoekers hebben zich dinsdag nog eens stevig uitgesproken. Woensdag stemt het Europees Parlement over de nieuwe regels, die worden beschouwd als het sluitstuk van de vorige week van kracht geworden Europese asiel- en migratiewet. Een meerderheid is voor.

De centrumrechtse EVP, de grootste partij in het Europees Parlement, is tijdens de onderhandelingen tot een akkoord gekomen met de rechts-conservatieve ECR (met SGP en BBB) en de radicaalrechtse partijen Patriotten voor Europa (waar PVV bij hoort) en ESN (AfD). Zij hebben samen een meerderheid in het Europees Parlement.

Tegenstanders (sociaaldemocraten, liberale en linkse parlementariërs) verafschuwen de nieuwe regels, waarbij onder meer kinderen zonder begeleiding kunnen worden vastgezet, zeiden Europarlementariërs van deze partijen tijdens het debat.