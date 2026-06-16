NOC*NSF wil dat 'sporticonen' rouleren als chef de mission

ARNHEM (ANP) - De functie van chef de mission is een tijdelijke rol voor Nederlandse iconen in de sport. Dat benadrukte directeur topsport André Cats van NOC*NSF tijdens een persmoment op sportcentrum Papendal. Daar werd oud-schaatsster Ireen Wüst gepresenteerd als de nieuwe chef de mission van de olympische equipe op de Zomerspelen van Los Angeles in 2028 en handbiker Jetze Plat als chef de mission van de paralympische ploeg.

"We zien het als een post voor oud-sporters en daarbij is het belangrijk om geregeld te rouleren", zei Cats.

Pieter van den Hoogenband (Zomerspelen), Carl Verheijen (Winterspelen) en Esther Vergeer (Paralympics) waren de vorige chefs de mission. "Zij hebben het geweldig gedaan en ze hebben ook alle drie aangegeven het graag nog een keer te willen doen, maar wij vinden het nu een goed moment door te wisselen naar een nieuwe generatie."

'Meerwaarde'

Cats zei dat voormalig topsporters 'meerwaarde' brengen. "Zij zijn beter in staat inhoud te geven met hun unieke ervaring. Zij zijn het gezicht van TeamNL; ze leggen de verbinding met de sporters, zijn de sfeermakers en bepalen het klimaat in het olympisch dorp."

Wüst is de eerste vrouwelijke chef de mission bij de valide sporters. Cats: "Het is een welkome bijkomstigheid en het werd ook wel hoog tijd, maar de keuze op Ireen is niet gevallen omdat ze een vrouw is. Ze is een sporticoon en ik heb haar leren kennen als iemand die haar ervaring heel goed weet te verwoorden naar jonge sporters."