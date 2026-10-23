Storm Austen zorgt voor problemen in West-Europa

BRUSSEL (ANP) - Noodweer en windstoten hebben op meerdere plekken in West-Europa tot problemen geleid. Het noodweer dat gepaard gaat met storm Austen trok de afgelopen uren noordwaarts richting België en Nederland.

In Brussel waren enkele tramlijnen enige tijd ontregeld. Op sommige van die trajecten wordt inmiddels weer gereden. Op meerdere plekken in België zijn hulpdiensten veelvuldig uitgerukt, zoals in Antwerpen. Verwacht wordt dat met name de kustregio nog enkele uren hevige windstoten zal moeten verduren, schrijft dagblad De Morgen. Ten zuiden van Brussel, in Ruisbroek, viel een boom op een trein. Reizigers zaten daardoor urenlang vast.

Ook in Duitsland was er hinder. Vrijdagmiddag raakten daar in Rijnland-Westfalen twee mensen gewond toen steigermateriaal losraakte, vermoedelijk door de harde wind.

Eerder werden ook al in het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk schade en verkeershinder gemeld. In dat laatste land kwam een man om die een omgewaaide boom probeerde om te zagen.