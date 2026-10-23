Joling uit 'onvrede' over gang van zaken bij Toppers in Concert

Gerard Joling heeft zich enkele dagen na zijn aangekondigde vertrek bij De Toppers uitgelaten over de onvrede die hij achter de schermen ervoer. In een interview met De Telegraaf vertelt de 66-jarige zanger dat verschillende frustraties hem tot zijn besluit hebben gebracht.

"Natuurlijk waren er al langer ergernissen, maar ik denk dat dit in elke organisatie wel zo is", vertelt Joling over de sfeer binnen de zangformatie. Hij benadrukt zich steeds minder betrokken te hebben gevoeld bij beslissingen. "Nooit wat horen, nergens meer bij betrokken worden, zoals: 'Wat vind je van deze gastartiest?' Ik zag elk jaar wel wie er kwamen, of ik hoorde het toevallig van iemand anders als ik die in het land sprak."

Ook stoorde hij zich aan de keuze voor gastartiesten. "Dezelfde artiest voor het derde jaar op rij. Heel goed, hoor. Maar drie jaar achter elkaar, omdat ze toevallig bij hetzelfde management zitten?" Ondertussen merkte hij dat zijn eigen rol op het podium steeds kleiner werd. "Op een zeker moment zat ik tijdens de shows 29 minuten onder het podium te wachten, zonder dat ik een noot hoefde te zingen", vertelt hij. "Boven je hoofd stonden dan andere Toppers, of gastartiesten, terwijl ik daar maar zat en toch ook weleens hoorde dat mensen echt voor mij een kaartje kochten."

Geen contact

De zanger vraagt zich af of jaloezie een rol speelde bij bepaalde beslissingen. Zo mocht hij tijdens de tropical-editie van 2025 zijn hit Ticket to the Tropics niet zingen, omdat daar "geen plek" voor was. "Soms dacht ik: wat is dat nou? Het zal toch geen jaloezie zijn? Ik ken dat helemaal niet, ben in mijn hele leven nog nooit op iets of iemand jaloers geweest."

Sinds zijn vertrek heeft Joling naar eigen zeggen geen contact gehad met René Froger, Jan Smit en Jeroen van den Boom. "Ik heb van niemand meer iets gehoord", vertelt hij. "Een paar appjes kreeg ik van Jeroen, maar die gingen ergens anders over. Jan heb ik niet gesproken, René niet. We zijn inmiddels een paar dagen verder, maar met niemand was er contact."

Gerard Joling maakte dinsdag bekend na 21 jaar afscheid te nemen van De Toppers. In welke vorm de formatie verdergaat, is nog niet bekend. De volgende editie van Toppers in Concert is aangekondigd voor 28 en 29 mei 2027.