BELGRADO (ANP/AFP) - De Servische studentenbeweging die in oktober de parlementsverkiezingen verrassend won, heeft een presidentskandidaat aangewezen. Het is een 65-jarige professor in de scheikunde aan de universiteit van Belgrado, Radomir Saičić.

Hij sloot zich snel aan bij de protestbeweging van de studenten toen die begonnen met betogen tegen vooral corruptie. Saičić is in oktober ook tot parlementslid gekozen. De presidentsverkiezingen zijn 27 december. De president van Servië speelt voornamelijk een ceremoniële rol.

Saičić zei bij zijn benoeming dat "we nu een kans hebben om de vrijheid waar we voor hebben gevochten" tot een blijvende zaak te maken. Saičić zei dat nu "het parlement, de regering, de magistratuur en ook de president het vertrouwen van de bevolking moeten terugwinnen".

In het land wordt corruptie als wijdverbreid gezien. De protestbeweging van vooral studenten won met de Studentenlijst 140 van de 250 parlementszetels.