Prinses Amalia verwelkomt op woensdag 2 december kroonprins Hussein bin Abdullah al-Hashimi van Jordanië en zijn echtgenote op Rotterdam The Hague Airport. Het echtpaar brengt dan een driedaags bezoek aan Nederland om 75 jaar diplomatieke betrekkingen tussen beide landen te vieren. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bevestigt aan het ANP dat het de eerste maal is dat de Prinses van Oranje een lid van een ander koninklijk huis in Nederland verwelkomt.

De kroonprins van Jordanië en Amalia bezoeken woensdag de APM Terminals in de haven van Rotterdam. Tijdens het bezoek spreken zij over de mogelijkheden voor intensivering van de samenwerking tussen de havens van Rotterdam en Aqaba in Jordanië. Vervolgens bezoekt prins Hussein het Erasmus Center for Data Analytics.

Hussein bezoekt op donderdag de Staten-Generaal in Den Haag. Hij ontmoet dan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Aansluitend ontvangt minister-president Rob Jetten de kroonprins op het Catshuis. In Delft bezoekt de Jordaanse prins instituut Deltares, dat gespecialiseerd is in onderzoek naar water, en kennisinstituut IHE Delft.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bieden kroonprins Hussein donderdagavond een diner aan op Paleis Huis ten Bosch. Bij dit diner zijn ook prinses Amalia en prinses Rajwa al-Hussein, de echtgenote van Hussein, aanwezig. Vrijdag bezoekt Hussein de innovatieregio Brainport Eindhoven. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven ontvangt hem op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven.