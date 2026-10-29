Suriname zet mennonieten-gezinnen uit na illegale boskap

PARAMARIBO (ANP) - Suriname gaat door met de uitzetting van 63 mennonieten uit Bolivia en Mexico, bevestigt de politiewoordvoerder donderdagmiddag lokale tijd. De kantonrechter heeft eerder op de dag besloten dat de mogelijke deportatie van de christelijke, traditionele landbouwers wel moet gebeuren volgens de wettelijke regels. De groep had in ongerept bosgebied zonder toestemming bomen gekapt en landbouwgronden aangelegd.

De mennonieten, in Nederland ook wel doopsgezinden genoemd, waren opgeroepen door de politie om het terrein uiterlijk 23 oktober vrijwillig te verlaten, maar deden dat niet en trokken dieper het gebied in. Daarop hebben de politie en andere gewapende machten de gezinnen opgespoord en hun werkterrein ontruimd. De groep is in het weekend overgebracht naar een tijdelijk onderkomen nabij de internationale luchthaven van Suriname. Onder hen zijn drie baby's en enkele grotere kinderen.

Het landbouwbedrijf Suriname Green Energy Agriculture NV wilde met een kort geding voorkomen dat de staat doorging met de voorbereidingen tot uitzetting. Dit bedrijf had in 2022 vijftig families naar Suriname laten komen. Zij kregen van de toenmalige regering toestemming om drie jaar te blijven, mits zij beschikten over de vereiste verblijfs- en werkvergunningen.

De groep die nu wordt uitgezet, is volgens de staat Suriname illegaal in het land. Het landbouwbedrijf kan binnen veertien dagen beroep aantekenen tegen het besluit van de rechter. Het ANP heeft de advocaat niet bereikt om te vragen of hij dat zal doen. Ondertussen laat de politie weten dat er een vliegtuig is gecharterd om de gezinnen uit te zetten. Ook op andere locaties zullen illegale vreemdelingen worden opgespoord, verzekert de politiewoordvoerder donderdagmiddag.