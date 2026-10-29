FC Utrecht wint van amateurs Kozakken Boys en bekert verder

WERKENDAM (ANP) - FC Utrecht heeft zich in de eerste ronde van de KNVB-beker niet laten verrassen door de amateurs van Kozakken Boys. Op bezoek in Werkendam op Sportpark De Zwaaier boekte de ploeg van trainer Anthony Correia een magere 1-0-overwinning.

FC Utrecht had in de openingsfase het initiatief, maar zorgde niet voor veel gevaar. Kozakken Boys, dat uitkomt in de tweede divisie, hield op eigen helft vooral tegen. Toch lukte het de bezoekers vlak voor rust om vanuit een vrije trap van Oualid Agougil een gaatje te vinden. Nikolas Panagiotou stond vrij en schoot raak voor Utrecht: 0-1.

In de tweede helft probeerde de ploeg uit Werkendam iets meer te voetballen, maar dat leidde niet tot grote kansen. Ook FC Utrecht, de huidige nummer 11 van de Eredivisie, wist niet meer te scoren in een wedstrijd die weinig hoogtepunten kende.