Tiende lichaam gevonden in reeks vermoorde vrouwen in Zuid-Afrika

EKURHULENI (ANP/AFP) - In de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is voor de tiende keer in twee maanden het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de doden en of er een seriemoordenaar actief is.

Volgens lokale media werd de vrouw halfnaakt aangetroffen op een begraafplaats in de township Tembisa, ten oosten van Johannesburg. De politie wil nog geen details bevestigen.

De andere negen slachtoffers waren allemaal twintigers of dertigers. Sommigen waren (deels) uitgekleed en vertoonden tekenen van seksueel geweld.

Verdachten

In totaal zijn drie verdachten aangehouden. De eerste arrestatie gebeurde al twee dagen na de eerste vondst. Na de negende moord werden twee vrouwen opgepakt. De politie stelde dat die zaak mogelijk te maken had met een "relationele kwestie".

Gendergerelateerd geweld en femicides zijn veelvoorkomend in Zuid-Afrika. De regering heeft een nationale noodsituatie uitgeroepen, maar het probleem nog niet opgelost.