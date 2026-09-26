Acteur Alkan Çöklü en Yeliz Çiçek verwachten eerste kind

Acteur Alkan Çöklü wordt vader. Zijn vrouw Yeliz Çiçek, voormalig hoofdredacteur van het tijdschrift Vogue, deelde een video op Instagram waarin het koppel foto's van een echo vasthoudt. "Harten vol liefde", staat er bij de video.

Het koppel krijgt veel felicitaties op Instagram, onder andere van Anna Nooshin, Kiki Bosman en Victoria Koblenko. Ook zangeres Karsu Dönmez en radio-dj Giel Beelen zijn blij voor Çöklü en Çiçek.

Çöklü is vooral bekend als acteur in Goede Tijden, Slechte Tijden, waar hij van 2017 tot 2021 in speelde. De 32-jarige acteur trouwde in 2025 met Çiçek, die tussen 2021 en 2024 werkte voor Vogue, maar na een burn-out stopte.