PARIJS (ANP/RTR) - In 73 steden door heel Frankrijk zijn zo'n 250.000 mensen de straat op gegaan, zegt de Franse vakbond CGT volgens de nieuwssite BFMTV. Her en der zijn meldingen van brandstichting en ingrijpen van de politie, maar op de meeste plaatsen zijn de protesten volgens de politie vreedzaam. Er wordt geprotesteerd tegen onder meer de hoge kosten voor levensonderhoud, het niveau van de publieke voorzieningen en de staat van het onderwijs.

Er zijn zo'n 70.000 politiemensen op de been, nadat vorige maand een protestdag uit de hand liep. In Lyon heeft de politie traangas gebruikt en charges uitgevoerd. In de stad Toulouse werden volgens BFMTV brandjes gesticht, en de autoriteiten zeggen dat in Rennes politiemensen werden bekogeld met jeu-de-boulesballen. De Eiffeltoren is dicht "vanwege de nationale staking", zo staat op de website.

Er zitten verschillende organisaties achter de acties. Het gaat ook om gepensioneerden, scholieren, studenten en andere critici van het regeringsbeleid.