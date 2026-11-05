BARCELONA (ANP) - Raphinha heeft zijn toekomst aan FC Barcelona verbonden. De 29-jarige aanvaller heeft zijn contract tot medio 2030 verlengd, zo maakte de kampioen van Spanje bekend.

Raphinha verliet Leeds United in 2022 voor FC Barcelona. Hij maakte 94 doelpunten in 190 duels voor de koploper van La Liga. De Braziliaan werd drie keer kampioen met FC Barcelona.

Raphinha is uitstekend aan het huidige seizoen begonnen. Met negentien doelpunten in verschillende competities is hij een van de smaakmakers van het elftal van trainer Hansi Flick.