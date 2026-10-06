BARCELONA (ANP/DPA) - Tienduizenden mensen hebben maandagavond in Barcelona gedemonstreerd tegen de wooncrisis. De schattingen over de opkomst bij de bijeenkomst in het centrum van de Catalaanse metropool liepen sterk uiteen. De autoriteiten spraken van 20.000 deelnemers, de organisatoren schatten het aantal op 120.000.

Demonstranten pleitten vooral voor meer woningen. "Het slaat nergens op: mensen zonder huis en huizen zonder mensen", werd onder meer geroepen.

Het protest in Barcelona past in een landelijke protestgolf, die in gang werd gezet door de veelbesproken zaak van een 87-jarige vrouw wier appartement in Madrid werd ontruimd. Sindsdien hebben er in Madrid en andere Spaanse steden grote demonstraties plaatsgevonden tegen hoge huren, een tekort aan woningen en onvoldoende bescherming tegen huisuitzettingen.

De demonstratie in Barcelona verliep grotendeels vreedzaam, al waren er tegen het einde enkele incidenten. Volgens mediaberichten heeft de politie enkele aanhoudingen verricht.

Eerder op maandag kondigde premier Pedro Sánchez vervroegde verkiezingen aan nadat twee van zijn decreten die bedoeld waren om de wooncrisis aan te pakken, in het parlement waren gestrand.