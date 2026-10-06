De bekroonde film NAZA, over de oorlog die Israël in Gaza voert, heeft in vier dagen tijd in de Nederlandse bioscopen meer dan 16.000 bezoekers getrokken. Volgens distributeur Cherry Pickers is dit voor een documentaire die alleen maar in filmhuizen draait "bijzonder spectaculair. Dit zijn cijfers die de meeste soortgelijke documentaires niet eens halen met hun volledige bioscooprelease." In de komende speelweek komen er naar verwachting zeker tien zalen bij en wordt NAZA in de theaters die hem al draaien waar mogelijk vaker vertoond. NAZA draait nu in 60 bioscopen.

De openingsresultaten zijn volgens Cherry Pickers vergelijkbaar met de cijfers van succesvolle documentaires als Amy, over zangeres Amy Winehouse, en Free Solo, over bergbeklimmer Alex Honnold. Deze films trokken uiteindelijk in de Nederlandse bioscopen respectievelijk meer dan 200.000 en 100.000 bezoekers. NAZA doet het niet alleen in Nederland goed. Ook in onder meer België en Italië verbreekt de documentaire bezoekrecords.

In NAZA vertellen militairen van het Israëlische leger dat Israël bij aanvallen in Gaza bewust burgers als doelwit kiest. Regisseurs Yuval Abraham en Rachel Szor spraken met 24 klokkenluiders die hun verhaal doen over de aanvallen in Gaza. De titel NAZA betekent 'nevenschade', wat verwijst naar de tienduizenden Gazaanse burgerslachtoffers die zijn gevallen bij aanvallen op vermeende Hamas-strijders. De documentaire werd bekroond op het festival van Venetië, maar leidde tot woedende reacties van de Israëlische regering. De regering-Netanyahu wil de regisseurs vervolgen voor laster.

De twee makers zitten inmiddels ondergedoken. Ook de familie van de regisseurs wordt bedreigd. De Nederlandse bioscopen geven gehoor aan de oproep van de makers om de film niet te vertonen op 6, 7 en 8 oktober. Op 7 oktober is het drie jaar geleden dat Hamas aanvallen uitvoerde op Israël. Na deze aanslagen intensiveerde Israël de aanvallen op Gaza.