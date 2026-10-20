Tientallen arrestaties bij woonprotest in Portugal

LISSABON (ANP/AFP) - De Portugese politie heeft in Lissabon opgetreden tegen burgers die demonstreren tegen hoge kosten van huisvesting. Er zijn tientallen arrestaties verricht.

Demonstranten hadden onder meer tenten neergezet op het Rossio-plein. Toen de politie daar dinsdag arriveerde, vormden activisten een menselijke keten en werd het onrustig.

De politie meldt dat 55 mensen zijn opgepakt en 228 "kampeerconstructies" in beslag zijn genomen. Sommige betogers hebben al duidelijk gemaakt dat ze hun kamp opnieuw willen opbouwen.

Verzet

De acties zijn vergelijkbaar met protesten in Spanje, waar in het centrum van Madrid ook al weken tenten staan. Ook daar bestaat veel verzet onder de bevolking tegen de staat van de woningmarkt.

In Portugal hadden boze burgers ook in Porto tenten neergezet. Die zouden ze zelf hebben weggehaald toen een politie-ingreep dreigde.