Minister: 225 miljard euro toegezegd op Duits investeringsforum

BERLIJN (ANP/DPA) - Bedrijven hebben op het internationale investeringsforum in Berlijn tot dusver al meer dan 225 miljard euro aan investeringen in Duitsland toegezegd. Dat zei minister van Economische Zaken Katherina Reiche. De investeringstop van bondskanselier Friedrich Merz begon maandag en gaat dinsdag door.

Meer dan tweehonderd topbestuurders van grote bedrijven, banken en investeringsfondsen waren maandag aanwezig op de Invest in Germany Summit die voor het eerst wordt gehouden. Het ging onder meer om de hoogste bestuurders van Siemens, Deutsche Bank, de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock en topman Jensen Huang van AI-chipconcern Nvidia.

Met de top wil Merz de investeringen in Duitsland vergroten om zo de economie te stimuleren. Kredietverzekeraar Allianz Trade zei dinsdag in een rapport dat de Duitse investeringsgolf in energie, digitalisering, infrastructuur en defensie ook volop kansen biedt voor Nederlandse bedrijven omdat die nauw zijn verbonden met de Duitse industrie en veel kennis op die terreinen hebben.