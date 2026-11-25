CAÏRO (ANP/RTR) - Ten minste dertig mensen zijn omgekomen nadat een voertuig met aardolieproducten kantelde en in brand vloog op een ringweg vlak bij de Egyptische hoofdstad Caïro. Vijftien mensen raakten gewond, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

De weg verbindt de belangrijkste snelwegen rondom Caïro met elkaar. De brand brak uit boven een tunnel in het gemeentelijk district al-Warraq volgens het ministerie. De brandweer heeft de brand onder controle, meldden lokale media.

Verkeersongelukken komen in Egypte relatief vaak voor door gebrekkige handhaving van verkeersregels en de slechte staat van de wegen.