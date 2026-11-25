Het kinderboek Films die nergens draaien van Yorick Goldewijk staat voor het derde achtereenvolgende jaar bovenaan De Grote Vriendelijke 100, de jaarlijkse hitlijst van kinderboeken van De Grote Vriendelijke Podcast. De bekendmaking vond woensdagavond plaats in TivoliVredenburg in Utrecht. Op nummer 2 staat Nog 27 dagen leven van Maren Stoffels. De derde plek is voor Lampje van Annet Schaap.

Films die nergens draaien kwam uit in 2021 en in 2022 won Goldewijk een Gouden Griffel met het kinderboek. Het verhaal gaat over de 12-jarige Cato, die in een verlaten bioscoop door de tijd kan reizen.

Volgens De Grote Vriendelijke Podcast hebben dit jaar meer dan 6000 volwassenen gestemd op hun favoriete kinderboek aller tijden. Dat is een recordaantal. Er zijn dit jaar 21 nieuwe binnenkomers, waaronder twee boeken van de onlangs overleden Sjoerd Kuyper: Maantje verhuist de zee, waarvoor hij dit jaar op zijn sterfbed de Gouden Griffel kreeg, en Robin: alle verhalen.

Onder anderen Tonke Dragt, Annie M.G. Schmidt, Astrid Lindgren en Roald Dahl staan net als bij eerdere edities met meerdere boeken in De Grote Vriendelijke 100.