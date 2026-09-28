Tientallen doden in Myanmar door luchtaanval van het leger

KYAUKTAW (ANP/RTR) - Bij een luchtaanval in het westen van Myanmar zijn zeker 33 doden gevallen, meldt de gewapende groep Arakan Army en een lokale hulpverlener. Volgens de opstandelingen werd de aanval uitgevoerd door de krijgsmacht. Die is al jaren in conflict met rebellen in het land en bombardeert daarbij regelmatig hele dorpen.

De aanval vond dit keer plaats in Kyauktaw, op enkele tientallen kilometers van de grens met Bangladesh. Het ligt in de staat Rakhine, waar al jarenlang zwaar gevochten wordt. In die staat wonen veel Rohingya's, een islamitische minderheid in het verder overwegend boeddhistische land. De regering is beschuldigd van genocide op die groep. Een zaak daarover loopt bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ).

De hulpverlener die het dodental heeft bevestigd, Wai Hun ⁠Aung, zegt dat de aanval op Kyauktaw een van de dodelijkste bombardementen van dit jaar is. De inslag zou vlak bij een markt geweest zijn.