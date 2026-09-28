Stevie Wonder komt met vier niet eerder uitgebrachte nummers

Stevie Wonder heeft ter ere van het 50-jarig bestaan van zijn album Songs in the Key of Life maandag vier niet eerder uitgebrachte nummers gedropt. De nieuwe muziek staat op een EP die is opgenomen ten tijde van het jubilerende album.

De nieuwe nummers heten It's Easier, My Life Story of Love, I Can See the Sun In Late December en I'm Into Livin'. "We hebben vijftig jaar met Songs in the Key of Life geleefd, maar er is nog meer om te beluisteren", zegt de 76-jarige Wonder in een verklaring. "We hebben deze nummers niet aan het album toegevoegd, maar ze waren wel onderdeel van wat ik voelde en ontdekte toen we het maakten. Ze brengen me terug naar die tijd in mijn leven en nu worden ze ook onderdeel van dat van jou."

Songs in the Key of Life is een van de bekendste albums van Wonder. Hij won er zijn derde Grammy mee voor Album van het Jaar. Op de plaat staan bekende nummers als Sir Duke en Isn't She Lovely.

Vanaf 13 oktober brengt Wonder het album volledig ten gehore tijdens diverse concerten in Europa. Op woensdag 28 oktober staat hij als onderdeel van zijn Songs In The Key of Life' Performances - 50th Anniversary Tour in de Ziggo Dome in Amsterdam.