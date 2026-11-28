TIRANA (ANP/AFP) - Tientallen mensen zijn zaterdag gewond geraakt bij antiregeringsprotesten in Albanië. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat zeker 35 mensen gewond raakten, onder wie agenten en journalisten.

Gemaskerde demonstranten gooiden met stenen, rookbommen, vuurwerk en molotovcocktails naar regeringsgebouwen. In zeker een gebouw brak brand uit. De politie reageerde met traangas, pepperspray en een waterkanon.

In het land zijn al maandenlang protesten, die geregeld uitmonden in gevechten tussen politie en demonstranten. De onvrede begon in mei, met aanvankelijk vredige demonstraties tegen de bouw van een luxehotel in een natuurreservaat aan de kust, waar onder anderen familieleden van Donald Trump bij betrokken zijn. Dat project wakkerde de woede aan over vermeende corruptie.

Sinds oktober wordt ook gedemonstreerd tegen de slechte gezondheidszorg en het gebrek aan toekomstperspectief voor jongeren. Demonstranten eisen het vertrek van premier Edi Rama.