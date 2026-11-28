Kelly Osbourne is niet te spreken over de reacties op haar lichaam na de dood van haar vader, heavymetalzanger Ozzy Osbourne. In een interview met The Telegraph uit ze haar verbazing over hoe "wreed" mensen waren, omdat ze flink was afgevallen. "Ik ben nog nooit zo wreed behandeld. En op een moment dat ik dood was van binnen", aldus Osbourne. "Ik kon je niet eens vertellen welke dag van de week het was. Ik draaide gewoon op de automatische piloot."

De reacties volgden op de uitreikingen van de Grammy's en de BRIT Awards in februari 2026. Bij de BRIT Awards namen Osbourne en haar moeder Sharon Osbourne de BRITs Lifetime Achievement Award in ontvangst namens Ozzy Osbourne, die in juli 2025 overleed.

De 42-jarige zangeres zegt dat ze zichzelf nauwelijks herkent in de foto's die toen op de rode lopers zijn gemaakt. "Het was niet zo dat ik expres niks at. Ik wist gewoon niet hoe ik iets voor mezelf kon doen", aldus de zangeres. Osbourne zit sinds het overlijden van haar vader op een dieptepunt. "Die rouw bracht me op een punt waar zelfs drugs en alcohol me nooit hebben gebracht."

Volgens Osbourne heeft haar vader geprobeerd haar voor te bereiden op zijn dood, omdat ze beiden hebben geworsteld met drugs- en alcoholverslaving."We hadden van die geweldige gesprekken", vertelt Osbourne. "Pas toen hij weg was, snapte ik hoezeer hij mij begreep."