Tientallen toeristen ziek door defect zwembad in Spanje

MARBELLA (ANP) - Tientallen toeristen zijn in Spanje lichtgewond geraakt na een incident met de waterzuivering van een hotelzwembad vlak bij Marbella aan de Costa del Sol, schrijft onder meer de Britse site The Independent. Ze werden zondag ziek en moesten worden behandeld na het zwemmen in het zwembad.

De slachtoffers zijn voornamelijk Britten. Het lijkt erop dat er een defect was aan de pomp die chloor en zuur in het zwembad pompte. Hierdoor zouden giftige gassen zijn vrijgekomen, waardoor zwemmers misselijk werden. Een deel van de toeristen werd in het hotel behandeld, een ander deel werd naar het ziekenhuis gebracht.

De precieze oorzaak wordt nog onderzocht door de lokale autoriteiten.