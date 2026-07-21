Stichting Bill Gates: geen bewijs gevonden van betaling Epstein

SEATTLE (ANP) - De stichting van de Amerikaanse miljardair Bill Gates zegt dat in een onderzoek geen bewijs is gevonden dat de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein door de stichting is betaald. Ook is er geen bewijs dat de Gates Foundation betrokken was bij of op de hoogte was van Epsteins criminele activiteiten, aldus een verklaring.

De filantropische organisatie gaf eerder dit jaar een advocatenkantoor opdracht voor het onderzoek. Volgens het onderzoek was er tussen 2011 en 2014 contact met Epstein over twee kwesties. Een ging over de oprichting van een fonds, waar de Gates Foundation later vanaf zag. Epstein zou daarnaast een non-profitorganisatie hebben geïntroduceerd, waar de stichting na eigen onderzoek financiële steun aan leverde.

Gates werd in juni door een commissie van het Congres verhoord over zijn contact met Epstein. De medeoprichter van Microsoft zei geen kennis te hebben gehad van Epsteins misdaden en dat hij niet is ingegaan op Epsteins pogingen om een vriendschap aan te gaan. Het contact tussen hen zou beperkt zijn geweest.