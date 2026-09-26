TikTok schikt in zaak Alabama en stelt limieten in voor kinderen

MONTGOMERY (ANP/AFP/RTR) - TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het sociale mediaplatform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens 100 miljoen dollar betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan.

Volgens procureur-generaal Steve Marshall zal TikTok voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van twee uur invoeren, wordt hun toegang tussen middernacht en 06.00 uur beperkt, en worden notificaties gepauzeerd tijdens schooluren. Ook krijgen jonge gebruikers een niet-gepersonaliseerde feed, kunnen ze geen schoonheidsfilters meer toepassen op foto's en wordt de functie voor leeftijdverificatie aangescherpt.

Eerder trof TikTok ook al schikkingen in rechtszaken in onder meer Los Angeles en een schooldistrict in Kentucky.