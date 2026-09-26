Van Bommel 'bijna 100 procent tevreden' na debuut bij België

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ROME (ANP/BELGA) - Mark van Bommel is "bijna 100 procent tevreden" na zijn debuut als bondscoach van België. De Nations League-wedstrijd bij Italië eindigde in een 2-0-zege. "Je kan zeggen dat ik voor 100 procent tevreden ben met deze zege, maar er zijn altijd zaken die nog beter kunnen", reageerde de oud-international van het Nederlands elftal.

Van Bommel: "Maandag zijn we begonnen aan dit proces. Ik ben begonnen met de intensiteit en bereidheid in de ploeg proberen te pompen. Na twee dagen zijn we gaan werken aan de speelwijze. Ik heb veel besprekingen gehouden en wilde zo duidelijk mogelijk zijn. Dat heeft gewerkt, denk ik."

De oud-trainer van onder meer Antwerp en PSV toonde zich vooral tevreden met de eerste helft. "We gaven weinig weg. De jongens straalden heel veel plezier uit. Als je zo'n prestatie negentig minuten kan volhouden, heb ik niks meer te zeggen. Het is logisch dat het na de pauze iets minder was."

Van Bommel loofde oud-Ajacied Mika Godts, die de openingstreffer maakte. "Vanaf het begin van de week heb ik Mika op het hart gedrukt dat hij zijn acties moet blijven maken. Als het vier of vijf keer fout gaat, moet hij het toch een zesde keer proberen. Dat is zijn kwaliteit. Aan de andere kant begrijpt hij ook dat je soms een keer balbezit moet houden. Hij deed het heel goed."

Van Bommel neemt het met zijn ploeg deze interlandperiode nog twee keer op tegen Frankrijk en een keer tegen Turkije.