Tisza steunt keus voor schaaklegende Polgár als interim-president

BOEDAPEST (ANP/RTR) - De Hongaarse regeringspartij Tisza heeft zich unaniem achter Judit Polgár geschaard als presidentskandidaat. Dat zegt Tisza-leider Andrea Bujdosó. Premier Péter Magyar kondigde zondag al aan Polgár te willen vragen voor het ambt, daags nadat president Tamás Sulyok zijn eigen aftreden bezegelde door een door Tisza voorgestelde grondwetswijziging te ratificeren.

De keuze voor Polgár is opmerkelijk. De 49-jarige schaakgrootmeester is weliswaar populair, maar heeft geen noemenswaardige politieke ervaring.

Polgár zelf heeft vooralsnog niet publiekelijk gereageerd op het baanvoorstel. Naar eigen zeggen spreekt Magyar haar maandag nog over het verzoek. Als Polgár wordt aangesteld, dan zal dat tijdelijk zijn, totdat de grondwet in het land herzien is.

Tisza zal op een later punt een definitief besluit nemen over de steun voor Polgár. Het presidentschap geldt in Hongarije als een vooral ceremoniële rol.