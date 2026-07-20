FC Twente bij winst op Ferencváros tegen Fenerbahçe of Górnik

NYON (ANP) - Als FC Twente ten koste van Ferencváros de derde voorronde van de Europa League bereikt, wacht daarin een confrontatie met het Turkse Fenerbahçe SK of het Poolse Górnik Zabrze. Dat is duidelijk geworden bij de loting in Nyon.

Fenerbahçe en Górnik staan tegenover elkaar in de tweede voorronde van de Champions League. De verliezer moet verder in de Europa League en treft dan Twente of Ferencváros.

Mocht FC Twente door Ferencváros worden uitgeschakeld, wacht voor de Enschedeërs een vervolg in de derde voorronde van de Conference League. Daarin is de winnaar van de ontmoeting tussen FC DAC 1904 uit Slowakije en FK Velež Mostar uit Bosnië en Herzegovina de opponent. FC Twente speelt eerst een thuiswedstrijd op donderdag 6 augustus, de return wordt gespeeld op donderdag 13 augustus.