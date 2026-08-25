TMZ: Dolly Parton werd kort voor dood opgenomen in ziekenhuis

NASHVILLE (ANP) - Dolly Parton zou voor haar overlijden enkele dagen in het ziekenhuis hebben gelegen. Volgens TMZ werd ze vrijdag opgenomen in het Vanderbilt University Medical Center in Nashville vanwege "nier- en auto-immuunproblemen". Daar zou ze dinsdag zijn overleden, volgens het entertainmentblad.

Van Parton was bekend dat ze al enige tijd te maken had met gezondheidsproblemen. Dat haalde ze vorige week nog aan in een gesprek met People, in wat vermoedelijk haar laatste interview was.

"Zoals ik het afgelopen jaar in videoboodschappen heb gedeeld, kamp ik met gezondheidsproblemen waar ik gewoon niet op lette toen ik voor Carl zorgde." Daarmee doelde ze op het overlijden van haar man, Carl Thomas Dean, in maart 2025. Ze merkte ook op dat ze vaker "zware tijden" heeft doorgemaakt qua gezondheid en zei dat ze nog volop aan het werk was terwijl ze "herstelde". CNN berichtte eerder juist dat Parton thuis zou zijn gestorven.

Parton wordt in besloten kring begraven, in aanwezigheid van familie.