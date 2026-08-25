Parton-musical zoals gepland in première op haar 81e geboortedag

De Broadway-musical Dolly: A True Original Musical gaat door zoals de dinsdag overleden Dolly Parton het zelf had gepland, meldt Deadline. De voorstelling beleeft de officiële première nog steeds op 19 januari 2027, de dag waarop de Amerikaanse countryzangeres 81 jaar zou zijn geworden. De voorvertoningen beginnen op 7 december in het St. James Theatre in New York.

Parton beschouwde de productie als een belangrijk project en was zelf als producent betrokken. Eerder dit jaar liet ze in een verklaring weten dat haar leven een musical is geweest en dat ze niet kon wachten om de voorstelling aan het publiek te presenteren. "Ik hoop dat jullie er net zo van genieten als ik ervan heb genoten om het te beleven", zei ze in het statement.

De musical vertelt het levensverhaal van Parton aan de hand van haar eigen muziek. Naast nieuwe nummers bevat de voorstelling bekende hits als I Will Always Love You, Jolene en 9 to 5. De musical ging vorig jaar al in première in Partons geboortestad Nashville.