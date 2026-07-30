Toeristen in Engeland geëvacueerd om grote natuurbrand

DUNWICH (ANP/AFP) - In het oosten van Engeland zijn zo'n 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand, bericht de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers die op een caravanpark stonden in het getroffen natuurgebied.

De brand woedt aan de Engelse oostkust, in Suffolk. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. Aan het begin van de dag stond nog 10 hectare in brand.

De lokale brandweerchef zegt dat het gaat om een van de grootste branden die in zijn leven in de regio heeft plaatsgevonden. De regering heeft de brand aangemerkt als "groot incident". Premier Andy Burnham sprak van een "ernstige" situatie en krijgt regelmatig updates over de brand.

Het vuur woedt ook niet ver van een kerncentrale, maar volgens de brandweer bestaat er op dit moment geen gevaar voor de centrale.