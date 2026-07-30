Dublin herdenkt overleden zanger Glen Hansard

In Dublin wordt de overleden Ierse zanger Glen Hansard donderdag op verschillende manieren herdacht. Zo kwamen honderden mensen het condoleanceboek tekenen en wordt in de avond een herdenkingsbijeenkomst gehouden in het centrum van de Ierse hoofdstad, meldden media van het land.

De herdenking vindt plaats in de buurt van het Gaiety Theatre waar Hansard de afgelopen vijftien jaar op kerstavond op straat een optreden gaf om geld in te zamelen voor goede doelen voor daklozen. Volgens persbureau PA Media heeft een grote groep mensen zich verzameld om als eerbetoon liedjes van Hansard te zingen.

Hansard was jarenlang bekend als frontman van de Ierse band The Frames. Hij kwam woensdag op 56-jarige leeftijd om het leven bij een motorongeluk. Samen met Markéta Irglová won de zanger een Oscar voor beste originele nummer.