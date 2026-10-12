BRUSSEL (ANP) - Een top tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk zal plaatsvinden op 20 november in Brussel. De top stond eerder gepland in de zomer, maar ging niet door omdat destijds premier Keir Starmer aftrad.

De ontmoeting tussen de Britse premier Andy Burnham, de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en voorzitter van de EU-leiders António Costa gaat onder meer over defensie, energie, de landbouwsector en migratie. Maar er is ook gelegenheid om "volgende stappen" in de betrekkingen tussen de EU en het VK te bespreken, zo staat in een verklaring.

Burnham zei eind september dat wat hem betreft alle opties op tafel liggen, ook de mogelijkheid van een hertoetreding van het VK tot de EU. Het herzien van Brexit zou wel pas na de volgende landelijke verkiezingen in 2029 aan bod komen.

De eerste top tussen de twee na Brexit was vorig jaar mei. Toen werd onder meer afgesproken dat de Britten weer mee mogen doen met het Erasmus+-programma voor studenten.