Koningin Sonja is op de website van het Noorse koningshuis niet langer opgenomen in de lijst met leden van het koninklijk huis. De weduwe van koning Harald en moeder van de huidige koning Haakon staat nu onder de overige leden van de koninklijke familie, een pagina die zij deelt met prins Sverre Magnus en prinses Märtha Louise.

"Het koninklijk huis omvat de huidige monarch met zijn of haar echtgenote en de naaste erfgenamen in de daaropvolgende generaties, met hun echtgenoten. De term koninklijke familie kan ook de andere familie van de monarch omvatten", verklaarde Guri Varpe, hoofd communicatie van het paleis, tegenover de Noorse omroep NRK.

De verandering werd duidelijk toen de websites van het Noorse koningshuis maandag na het eindigen van de rouwperiode voor koning Harald weer in de normale modus werden getoond. De rouwperiode voor de overleden koning Harald duurde tot afgelopen vrijdag.

Het koninklijk huis van Noorwegen bestaat nu uit koning Haakon, koningin Mette-Marit en kroonprinses Ingrid Alexandra. De 89-jarige koningin Sonja, nu ook wel koningin-moeder genoemd, blijft wel koninklijke bezoeken afleggen. Maandag werd aangekondigd dat zij op 29 oktober een kunsttentoonstelling gaat openen in Spanje.