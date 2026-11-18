SHENZHEN (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump is aangekomen in het Chinese Shenzhen, meldt staatspersbureau Xinhua. Hij is daar voor de APEC-top met veel wereldleiders, al wordt die overschaduwd door het aangekondigde overleg tussen Trump en zijn Chinese en Russische ambtgenoten Xi Jinping en Vladimir Poetin.

Trump werd ontvangen op het vliegveld door Xi, zoals hij ook de Chinese leider hoogstpersoonlijk ontving tijdens diens bezoek aan Washington in september. Een dergelijk onthaal is ongebruikelijk; doorgaans worden staatshoofden door hoge functionarissen opgewacht bij aankomst.

De drie zullen elkaar naar verwachting donderdag 07.30 uur Nederlandse tijd treffen voor een historisch zogenoemd trilateraal overleg. Het Kremlin zei eerder dat het gesprek grote gevolgen voor de wereldorde zou hebben. De vergelijking met de Conferentie van Jalta - waar in 1945 Europa werd opgedeeld in invloedssferen en ook de VN het licht zagen - werd dan ook snel gemaakt, en vervolgens door het Kremlin afgedaan als "politieke spelletjes". China noemde de bijeenkomst eerder van "baanbrekende significantie" voor de wereldvrede.

Ontmoeting Xi en Poetin

Hoewel een officiële agenda nog niet is vastgesteld, wil Trump dat onder meer gesproken wordt over de oorlogen in Iran en Oekraïne.

Woensdagochtend troffen Xi en Poetin elkaar al voor een werkontbijt. Nadien zei Xi op grond van "de bereikte consensus tussen de twee landen" de banden met Rusland te willen aanhalen. Zonder in detail te treden, zei hij dat dit naast economische samenwerking ook om militaire en politieke samenwerking ging.