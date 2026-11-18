Madame Tussauds opent woensdag een speciale Michael Jackson-tentoonstelling. Het wassenbeeldenmuseum in Amsterdam stelt drie "iconische" wassenbeelden van de King of Pop tentoon en foto's van zijn bezoeken aan het museum in 1985 en 1989.

Afgelopen mei keerde het wassenbeeld van Jackson "na veel verzoeken" terug naar Madame Tussauds. Na de documentaire Leaving Neverland uit 2019, waarin hij wordt beschuldigd van kindermisbruik, werd de popster als omstreden gezien. Madame Tussauds koos er toen voor om het beeld te laten staan, maar later verdween het toch voor enige tijd. Afgelopen jaar wonnen de zanger en zijn werk weer aan populariteit door de succesvolle biopic Michael. De film focust op de eerste jaren van zijn carrière en laat de beschuldigingen achterwege.

Volgens directeur Martijn Dijkstra is "Michael Jackson een van de grootste iconen uit de muziekgeschiedenis". Bij de tentoonstelling zijn drie wassenbeelden te zien uit drie fases van zijn carrière, foto's uit zijn poseersessies met Madame Tussauds, een jas die speciaal werd gemaakt voor zijn eerste wassenbeeld uit 1985, een gesigneerde handafdruk uit 1989 en een originele handtekening. Ook is er een interactieve dance-experience waarin bezoekers Jacksons beroemde danspassen kunnen nadoen.

De Michael Jackson-tentoonstelling loopt van 17 november tot en met 3 januari 2027.