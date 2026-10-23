Trump: als Starlink nog niet werkt, dan spreek ik met Musk

WASHINGTON (ANP/RTR) - Als de Starlink-verbindingen in Oekraïne nog altijd niet naar behoren functioneren, dan zal Donald Trump daarover contact opnemen met Starlink-eigenaar en techmiljardair Elon Musk. De Amerikaanse president zei ook dat hij het er nog niet met Musk over heeft gehad.

Gisteren meldde The Wall Street Journal nog dat Amerikaanse functionarissen stelden dat Trump Musk had gevraagd om de beperkingen op het Starlink-netwerk op te heffen. De Amerikaanse president zei donderdag zelf dat Musk de beperkingen voor Oekraïne had opgelost. Eerder die dag stelde de Oekraïense president Zelensky dat de snelheid van het internetsatellietnetwerk niet was hersteld in zijn land.

Oekraïne meldde vorige week een aantal beperkingen in het Starlink-netwerk, dat de Oekraïense krijgsmacht gebruikt voor onder meer het aansturen van aanvals- en onderscheppingsdrones. Hierdoor konden deze drones tijdelijk niet gebruikt worden. Zelensky beschuldigde Musk en Trump, maar beiden ontkenden betrokkenheid.