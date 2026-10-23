Filipijnse autoriteiten starten onderzoek naar vader van Meghan

De autoriteiten in de Filipijnen zijn een onderzoek begonnen naar Thomas Markle, de vader van Meghan. Dat meldt onder meer persbureau Reuters. De 82-jarige schoonvader van de Britse prins Harry, die een periode in het Filipijnse Cebu heeft gewoond, wordt beschuldigd van het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik.

De Filipijnse onderminister van Justitie, Nicholas Ty, bevestigde vrijdag dat de beschuldigingen aan het adres van Markle worden onderzocht. "Onze taskforce tegen mensenhandel en online seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen (OSAEC) in Cebu onderzoekt de zaak momenteel", verklaarde Ty aan het persbureau.

De Filipijnse minister van Binnenlandse Zaken, Jonvic Remulla, liet weten dat Meghans halfbroer, die eveneens Thomas heet, de politie bewijsmateriaal heeft verstrekt. In een reactie aan de Britse krant Daily Mail ontkende Markle de beschuldigingen en noemde hij deze "ziekelijke leugens".

Eerder op de dag liet de vrouw van prins Harry in een verklaring weten "zeer ontdaan" te zijn door de aantijgingen. Ook verklaarde ze al in 2018 te zijn geïnformeerd over de "verontrustende beschuldigingen" tegen haar vader, met wie ze al jarenlang geen contact meer heeft.