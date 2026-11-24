WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag forse kritiek geuit op de Democratische gouverneur van Californië, Gavin Newsom. Aanleiding is Newsoms recente besluit om de doodstraf van 548 gevangenen om te zetten in levenslange gevangenisstraffen zonder uitzicht op voorwaardelijke vrijlating.

"We komen samen om ons te verzetten tegen deze schijnvertoning en om de families van slachtoffers, die zo brutaal zijn verraden door slecht bestuur en ons politieke systeem, in onze armen te sluiten", zei Trump in een toespraak op het ministerie van Justitie. Hij noemde Newsom een "verschrikkelijke gouverneur". Bij zijn toespraak waren nabestaanden van moordslachtoffers aanwezig.

Voor veel van Newsoms strafverminderingen is goedkeuring van het Hooggerechtshof van Californië vereist. Californië heeft sinds 2006 geen executie meer uitgevoerd.

Newsom vindt de doodstraf moreel verkeerd en in strijd met de waarden van Californië. Volgens hem maakt de doodstraf de samenleving ook niet veiliger.