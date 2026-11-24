HILVERSUM (ANP) - Voor een onderzoek naar een massamoord van veertig jaar geleden in Suriname zijn maandagavond getuigen opgeroepen zich te melden. Het Nederlandse Team Internationale Misdrijven (TIM) deed de oproep in het programma Opsporing Verzocht. Dit team werkt samen met een Surinaams onderzoeksteam.

Veertig jaar geleden, op 29 november 1986, werden tijdens de Binnenlandse Oorlog 39 onschuldige burgers, voornamelijk vrouwen en kinderen, door het regeringsleger vermoord in Moiwana, een dorpje in Oost-Suriname. In die tijd vocht het regeringsleger van Desi Bouterse tegen het Junglecommando van Ronnie Brunswijk.

In 2005 verplichtte het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens Suriname een onderzoek naar de daders in te stellen en hen te vervolgen. Dat onderzoek loopt nu.

De onderzoekers richten zich vooral op oud-militairen uit het Surinaamse regeringsleger en op mensen die militairen de weg hebben gewezen in de jungle van Oost-Suriname.

Surinaamse Nederlanders die in de jaren tachtig van de vorige eeuw in Suriname woonden en later naar Nederland zijn verhuisd, hebben mogelijk waardevolle informatie voor het onderzoek, denkt het internationale team. Het team riep op zo veel mogelijk informatie te willen inwinnen over dit bloedbad, dus van getuigen, slachtoffers en mogelijk ook daders.