Trump benoemt Stephen Miller tot nieuwe stafchef

WASHINGTON (ANP/RTR) - Donald Trump heeft Stephen Miller aangesteld als nieuwe stafchef. Dat meldt de Amerikaanse president op Truth Social. Miller, nu nog plaatsvervangend stafchef, vervangt Susie Wiles, die sinds januari 2025 die functie bekleedde. Wiles krijgt een functie binnen Trumps politieke organisatie. Miller vervangt haar vanaf komende maandag.

De op de Amerikaanse politiek gerichte krant The Hill schrijft dat na het stevige verlies dat de Republikeinen leden bij de midterms, de vraag opdoemde of iemand en zo ja wie er plaats moest maken in de directe omgeving van Trump. Onder anderen oud-adviseur Steve Bannon, bekend van de 'flood the zone'-tactiek, zou hebben opgeroepen tot het vertrek van Wiles.

In de Verenigde Staten heeft de functie van stafchef ook politieke componenten. Zo geldt een stafchef als hooggeplaatst presidentieel adviseur, draagt deze persoon de coördinatie bij noodgevallen en speelt hij of zij een belangrijke rol bij de informatiestroom naar de president.

Miller wordt breed gezien als de bedenker van Trumps harde migratiebeleid en geldt als vertrouweling van de Amerikaanse president. Die zei later op vrijdag tegen journalisten dat hij een "verandering" wilde op de positie. Mogelijk is de keuze voor Miller een voorbode van een agressieve houding van Trump wat betreft het binnenlandbeleid, nu zijn partij vleugellam is in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat.