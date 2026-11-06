Prins Harry gaat in beroep tegen de uitspraak in de privacyzaak die hij had aangespannen tegen Associated Newspapers Limited, de uitgever van onder meer de Daily Mail. Ook zijn mede-eisers, onder wie zanger Elton John en actrice Elizabeth Hurley, willen de uitspraak aanvechten. Dat meldt onder meer Sky News.

De zoon van koning Charles en andere bekende Britten stapten naar de rechter omdat journalisten van de uitgever hun privacy zouden hebben geschonden om informatie voor artikelen te verzamelen. De rechter wees hun claims in juli af, omdat er volgens hem onvoldoende bewijs was voor de beschuldigingen.

De eisers beschuldigden medewerkers van de uitgever onder meer van het hacken van telefoons, het stelen van privégegevens en het inhuren van privédetectives. Ook zou er afluisterapparatuur in auto's en woningen zijn geplaatst. De vermeende incidenten zouden hebben plaatsgevonden tussen ongeveer 1990 en 2010.

Onjuist

De advocaten van de eisers hebben vrijdag bij het Britse gerechtshof toestemming gevraagd om tegen de uitspraak in beroep te gaan. In een verklaring laten zij weten het niet eens te zijn met de beslissing van de rechter en de uitspraak "juridisch en feitelijk onjuist te vinden".

Naast Harry, Elton John en Hurley behoren ook mensenrechtenactiviste Doreen Lawrence, filmproducent David Furnish en actrice Sadie Frost tot de eisers. Het Britse gerechtshof bepaalde eind augustus dat de eisers samen 9,54 miljoen pond (11,1 miljoen euro) aan juridische kosten moeten betalen aan Associated Newspapers Limited.