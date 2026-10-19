Trump bereid tot top met Poetin en Xi

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt bereid te zijn tot een bijeenkomst met zijn Russische en Chinese ambtgenoten Vladimir Poetin en Xi Jinping. Volgens Trump zou de focus bij zo'n top kunnen liggen op het verminderen van het aantal kernwapens.

The Wall Street Journal schreef zondagavond dat Poetin een ontmoeting tussen de drie wereldleiders heeft voorgesteld. De Russische president zou onder meer over een einde aan de oorlog in Oekraïne willen praten. Hij zou daarover al hebben gesproken met Trump.

Het Kremlin gaf begin vorige maand al aan dat Poetin, Xi en Trump elkaar zouden kunnen ontmoeten tijdens een top van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) op 18 en 19 november. Die vindt plaats in de Chinese stad Shenzhen. Volgens Trump moet Xi nog instemmen met het idee.

Trump herhaalde maandag ook dat het wat hem betreft tijd wordt dat iemand anders dan president Volodymyr Zelensky namens Oekraïne onderhandelt. Hij zei eerder al dat Zelensky weg moest als president.